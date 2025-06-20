ЦБ России исключил значимую коррекцию рубля

В то же время ряд экспертов выражают противоположную точку зрения. В инвестбанке «Синара» ожидают, что доллар может вырасти до 100 рублей к концу 2025 года на фоне сокращения экспортерских продаж валюты и увеличения импорта. Главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец прогнозирует возможный рост курса доллара выше 90 рублей уже летом, ссылаясь на снижение экспортной выручки и сезонный рост спроса на иностранную валюту. Глава «Сбера» Герман Греф в ходе ПМЭФ-2025 заявил, что текущий курс рубля по отношению к доллару занижен и равновесный уровень составляет «100 плюс».