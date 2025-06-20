Путин подготовился к хаосу на нефтяном рынке

Рынок нефти требует особого внимания в столь непростое время, заявил президент Владимир Путин.
Президент Владимир Путин подготовил Россию к турбулентности на нефтяном рынке. На встрече с генсеком ОПЕК Хайсамом Аль-Гайсом 20 июня на полях ПМЭФ российский лидер заявил, что мировые энергетические рынки требуют особого внимания в столь непростое время. Как объяснил URA.RU ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, Путин и глава ОПЕК подготовили решение на случай дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке и возможного перекрытия Ормузского пролива, через который идет 25% мировых поставок нефти.
В начале встречи Путин сердечно поприветствовал генсека ОПЕК. Президент отметил, что у России и объединения сложились «не просто добрые, а деловые отношения».
ОПЕК обеспечивает устойчивость экономики, отметил Владимир ПутинФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
«Хотел бы особо обратить внимание на деполитизированный характер деятельности ОПЕК, которая направлена не только на обеспечение интересов производителей энергоресурсов, но и на обеспечение устойчивости мировых энергетических рынков в целом. Я очень рад вас видеть и иметь возможность с вами сегодня обменяться соображениями, мнениями о том, как будет развиваться и наше сотрудничество, и ситуация на мировых энергетических рынках в это непростое, прямо скажем, время», — заявил Путин.
В свою очередь генсек ОПЕК отметил, что всегда восхищался Путиным, а его родной Кувейт — дружественная России страна. В качестве своей основной цели он назвал деполитизацию нефти как товара. Далее встреча проходила в закрытом режиме.
Резкое обострение конфликта между Ираном и Израилем создало большие угрозы для нефтяного рынкаФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
Резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке, возможная блокада Ормузского пролива, через который из Ирана, Саудовской Аравии, Ирака, Кувейта, ОАЭ идет четверть мировых поставок нефти, создают неопределенность на рынке «черного золота». Встреча Путина с главой ОПЕК в таких условиях направлена на выработку общего плана действий нефтедобывающих стран на случай дальнейшей эскалации конфликта, чтобы не допустить хаоса, считает эксперт Игорь Юшков.
«Президент обсудил дальнейшую стратегию объединения на фоне ситуации на Ближнем Востоке. Нужны разные сценарии, в том числе на случай, если продолжат атаковать иранские нефтяные объекты. Определить понадобится ли в таком случае увеличение объема добычи, чтобы заместить долю Ирана, или нет», — пояснил собеседник URA.RU.
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Он добавил, что нынешняя ситуация пока не требует каких-то изменений ни в российской нефтянке, ни в ОПЕК, но все может измениться. Примечательно, что перед встречей Путина с главой ОПЕК газета Politico сообщила, что ЕС отложил снижение потолка цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель из-за опасений, что конфликт на Ближнем Востоке «взвинтит цены на нефть». После обострения ситуации они поднялись с 65 до 75 долларов и пока стабилизировались на этой отметке.
По мнению Юшкова, встреча с главой ОПЕК важна и для демонстрации того, что у нас нормальные рабочие отношения, мы ведем диалог с другими участниками и ОПЕК+ (неофициальное название объединения стран, куда входят члены ОПЕК и другие нефтедобывающие страны, включая Россию, сотрудничающие с организацией. — Прим. ред.) не развалится. Запад перед этим разгонял нарратив о том, что в ОПЕК+ есть серьезный раскол между Россией и Саудовской Аравией, которые якобы собрали вокруг себя два противоборствующих лагеря, где первые выступают против повышения добычи, а вторые — за, рассказал Юшков.
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Это делалось для того, чтобы трейдеры, опасаясь развала ОПЕК+, начали заранее продавать активы, пока они еще дорогие, после этого цены бы снизились, объяснил Юшков, «это такой самосбывающийся прогноз». Президент развенчал эти слухи еще перед встречей с главой ОПЕК, во время пленарного заседания ПМЭФ, где заявил, что страны ОПЕК+ выдерживают баланс между спросом и предложением, строго выполняют все договоренности, а ОАЭ и, внимание, Саудовская Аравия очень ответственно к этому относятся.