Путин подготовился к хаосу на нефтяном рынке

По мнению Юшкова, встреча с главой ОПЕК важна и для демонстрации того, что у нас нормальные рабочие отношения, мы ведем диалог с другими участниками и ОПЕК+ (неофициальное название объединения стран, куда входят члены ОПЕК и другие нефтедобывающие страны, включая Россию, сотрудничающие с организацией. — Прим. ред.) не развалится. Запад перед этим разгонял нарратив о том, что в ОПЕК+ есть серьезный раскол между Россией и Саудовской Аравией, которые якобы собрали вокруг себя два противоборствующих лагеря, где первые выступают против повышения добычи, а вторые — за, рассказал Юшков.