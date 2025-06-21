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Нацбанк определил курс доллара и курс евро на 21 июня

Нацбанк Беларуси установил курс доллара, курс евро и курс российского рубля на 21 июня, субботу.

Источник: Комсомольская правда

В Национальном банке определили курсы валют на 21 июня 2025 года, субботу. Так, курс доллара, курс евро и курс российского рубля в субботу не были скорректированы.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

На субботу, 21 июня, Национальный банк установил такие валютные курсы: 1 доллар США равен 2,9763 белорусского рубля, 1 евро — 3,4155 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7816 белорусского рубля.

В соотношении с пятничными курсами валют, которые действовали 20 июня, курс доллара, курс евро и курс российского рубля не корректировались.

Между тем в Мингорисполкоме сказали обращаться 115, а потом в ЖЭУ, если квартиру затопило.