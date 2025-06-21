В России объяснили, как будет снижаться ключевая ставка

На Петербургском международном экономическом форуме основатель АФК «Система» Владимир Евтушенков в интервью ТАСС заявил, что снижение ключевой ставки Центробанком будет осуществляться поэтапно, при этом темпы этого процесса окажутся более сдержанными, чем ожидает бизнес.
«Конечно, будет снижаться. Сомнений никаких нет. Другой вопрос. Она будет снижаться не такими темпами, как хотелось бы бизнесу. Бизнесу хотелось бы, чтобы она снизилась сразу на 5% минимум. Но этого не будет. Поэтому будет снижаться постепенно», — пояснил Евтушенков.
Напомним, что 20 июня президент России Владимир Путин выступил с большой речью на полях ПМЭФ. Так, глава государства рассказал, как будут повышаться зарплаты, снижаться инфляция и ключевая ставка.
О главных заявлениях российского лидера на площадке Петербургского международного экономического форума — читайте в материале KP.RU.