В России объяснили, как будет снижаться ключевая ставка

«Конечно, будет снижаться. Сомнений никаких нет. Другой вопрос. Она будет снижаться не такими темпами, как хотелось бы бизнесу. Бизнесу хотелось бы, чтобы она снизилась сразу на 5% минимум. Но этого не будет. Поэтому будет снижаться постепенно», — пояснил Евтушенков.