В России хотят поднять выплату на погашение ипотеки многодетным до 900 тысяч

Россиянам рассказали о возможном увеличении в два раза государственной поддержки для многодетных семей по ипотечным обязательствам. Об этом в беседе с «Известиями» на полях Петербургского международного экономического форума-2025 рассказал председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.