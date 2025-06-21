В России хотят поднять выплату на погашение ипотеки многодетным до 900 тысяч

Россиянам рассказали о возможном увеличении в два раза государственной поддержки для многодетных семей по ипотечным обязательствам. Об этом в беседе с «Известиями» на полях Петербургского международного экономического форума-2025 рассказал председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
«Я думаю, при рассмотрении проекта бюджета следующего года уже новая цифра появится и выплату на погашение ипотеки многодетным поднимут до 900 тыс.», — пояснил Аксаков.
Напомним, что сейчас многодетные семьи могут получить 450 тыс. рублей.
Программа, по его информации, может стартовать уже в 2026 году.
Политик констатировал, что хотя в России уже действует целый ряд программ помощи семьям — учитывая маткапитал — демографические вызовы заставляют искать дополнительные пути повышения рождаемости.
Накануне заместитель президента-председателя правления банка Александр Пахомов в рамках ПМЭФ-2025 рассказал о снижении ставок по ипотеке.