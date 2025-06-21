Россиянам рассказали, за какой забор могут подать в суд: ответ юриста

При монтаже даже такого обычного сооружения, как забор, необходимо учитывать нормативные требования — их нарушение может повлечь юридическую ответственность. Такое предупреждение сделала адвокат Елена Кудерко в беседе с «Прайм».
Согласно действующим нормам ГОСТ, ограждение должно строго соответствовать кадастровым границам участка. Любой выход за эти пределы расценивается как самозахват чужой территории.
В противном случае по решению суда владельцу придется не только демонтировать забор, но и освободить незаконно занятую землю. При наличии на этой территории построек их потребуется снести за свой счет без возможности получения компенсации.
Важно учитывать, что установка забора не должна нарушать законные права соседей на ограниченное пользование вашей территорией.
Ранее юрист Степан Овчинников рассказал, можно ли получить штраф за установку глухого забора на даче.