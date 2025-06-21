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Россиянам рассказали, сбор каких грибов может обернуться штрафом в 1 миллион рублей

Депутат Колунов: за сбор краснокнижных грибов грозит штраф до миллиона рублей.

Источник: Комсомольская правда

Сбор грибов, занесенных в Красную книгу, может обернуться для россиян серьезными последствиями — штрафом до 1 млн рублей или тюремным сроком до четырех лет. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Сергей Колунов в интервью РИА Новости.

«Сегодня, в сезон грибов, необходимо помнить о том, что за сбор некоторых видов грозит серьезное наказание. С октября 2023 года в силу вступил закон, значительно ужесточающий ответственность за умышленный сбор краснокнижных грибов», — напомнил Колунов.

Депутат подчеркнул, что уголовная ответственность распространяется не только на сбор, но и на торговлю редкими грибами: за такие действия предусмотрены штрафы до 1,5 млн рублей или тюремное заключение сроком до пяти лет.

Колунов также отметил, что при организованном сборе или злоупотреблении должностным положением санкции ужесточаются — максимальный штраф достигает 3 млн рублей, а срок заключения может составить девять лет.

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