Россиянам рассказали, сбор каких грибов может обернуться штрафом в 1 миллион рублей

Сбор грибов, занесенных в Красную книгу, может обернуться для россиян серьезными последствиями — штрафом до 1 млн рублей или тюремным сроком до четырех лет. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Сергей Колунов в интервью РИА Новости.
«Сегодня, в сезон грибов, необходимо помнить о том, что за сбор некоторых видов грозит серьезное наказание. С октября 2023 года в силу вступил закон, значительно ужесточающий ответственность за умышленный сбор краснокнижных грибов», — напомнил Колунов.
Депутат подчеркнул, что уголовная ответственность распространяется не только на сбор, но и на торговлю редкими грибами: за такие действия предусмотрены штрафы до 1,5 млн рублей или тюремное заключение сроком до пяти лет.
Колунов также отметил, что при организованном сборе или злоупотреблении должностным положением санкции ужесточаются — максимальный штраф достигает 3 млн рублей, а срок заключения может составить девять лет.
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