Путин цитатой Марка Твена оценил слухи о проблемах в экономике РФ

Также Путин заявил, что его беспокоит скатывание мира к третьей мировой войне. Глава государства отметил, что «нас это касается напрямую» из-за конфликта, который «мы переживаем на Украине». Также «очень беспокоит то, что происходит вокруг иранских ядерных объектов», добавил президент. Происходящее на Ближнем Востоке, по словам Путина, требует внимания и поиска путей решения конфликта, прежде всего мирными средствами.