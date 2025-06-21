Путин цитатой Марка Твена оценил слухи о проблемах в экономике РФ

Российский лидер Владимир Путин, отвечая на слухи о негативном влиянии спецоперации на экономику России, процитировал писателя Марка Твена.
Он отметил, что государственный долг России не увеличивается и является одним из самых низких в мире. «Что касается убийства российской экономики… Как в свое время говорил известный писатель: “Слухи о моей смерти сильно преувеличены”. В данном случае то же самое», — заявил Путин.
Глава государства привел данные, опровергающие заявления о якобы существующем кризисе в национальной экономике. Путин напомнил о росте ВВП России: в 2023 году показатель составил 4,1%, а в 2024 — 4,3%. Эти цифры превышают общемировой рост, который составляет 3,3%.
В ходе выступления Путин подчеркнул, что Россия занимает первое место в Европе по объему экономики.
Также Путин заявил, что его беспокоит скатывание мира к третьей мировой войне. Глава государства отметил, что «нас это касается напрямую» из-за конфликта, который «мы переживаем на Украине». Также «очень беспокоит то, что происходит вокруг иранских ядерных объектов», добавил президент. Происходящее на Ближнем Востоке, по словам Путина, требует внимания и поиска путей решения конфликта, прежде всего мирными средствами.
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