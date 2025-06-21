Челябинская область заключила на ПМЭФ инвестсоглашений на сумму свыше 200 млрд

«Итоги Санкт-Петербургского международного экономического форума: больше 30 инвестиционных соглашений на сумму свыше 200 млрд рублей. В перспективе — порядка 10 тыс. новых рабочих мест», — прокомментировал губернатор Алексей Текслер.
Он также добавил, что регион занял пятое место в стране в новом рейтинге инвестиционной привлекательности.
«В 2020 году мы начинали восхождение с 25 строчки. Это достойная оценка наших совместных усилий по развитию Челябинской области. Успехи региона отметил президент Владимир Владимирович Путин. (…) Мы сильный и современный регион, который активно развивается. Были, есть и будем опорным краем державы», — отметил Текслер.
Напомним, настоящий ажиотаж вызвал на ПМЭФ-2025 стенд Челябинской области, где роботы играли в шахматы, разыгрывая знаменитую партию Анатолия Карпова с Веселином Топаловым.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».