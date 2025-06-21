Челябинская область заключила на ПМЭФ инвестсоглашений на сумму свыше 200 млрд

«В 2020 году мы начинали восхождение с 25 строчки. Это достойная оценка наших совместных усилий по развитию Челябинской области. Успехи региона отметил президент Владимир Владимирович Путин. (…) Мы сильный и современный регион, который активно развивается. Были, есть и будем опорным краем державы», — отметил Текслер.