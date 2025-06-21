Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Челябинская область заключила на ПМЭФ инвестсоглашений на сумму свыше 200 млрд

Челябинская область заключила на ПМЭФ инвестсоглашений на сумму свыше 200 млрд рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Итоги Санкт-Петербургского международного экономического форума: больше 30 инвестиционных соглашений на сумму свыше 200 млрд рублей. В перспективе — порядка 10 тыс. новых рабочих мест», — прокомментировал губернатор Алексей Текслер.

Он также добавил, что регион занял пятое место в стране в новом рейтинге инвестиционной привлекательности.

«В 2020 году мы начинали восхождение с 25 строчки. Это достойная оценка наших совместных усилий по развитию Челябинской области. Успехи региона отметил президент Владимир Владимирович Путин. (…) Мы сильный и современный регион, который активно развивается. Были, есть и будем опорным краем державы», — отметил Текслер.

Напомним, настоящий ажиотаж вызвал на ПМЭФ-2025 стенд Челябинской области, где роботы играли в шахматы, разыгрывая знаменитую партию Анатолия Карпова с Веселином Топаловым.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».