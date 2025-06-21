Курсы валют на 21−23 июня, цены на нефть и металлы

Цена на нефть марки Brent ускорила снижение к вечеру пятницы на ослаблении опасений, связанных с участием США в конфликте между Израилем и Ираном. Стоимость августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 16:17 аст опустилась на 2,5%, до 76,88 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) торговались с повышением на 0,16% от уровня закрытия сессии в среду, по 75,26 доллару за баррель. Накануне торги WTI не проводились из-за праздника в США. Срок биржевого обращения июльских контрактов истекает с закрытием сессии в пятницу. Более активно торгуемые августовские фьючерсы поднялись в цене на 0,29%, до 73,71 долларов за баррель, пишет Интерфакс-Казахстан.