Курсы валют на 21−23 июня, цены на нефть и металлы

Нефть
Цена на нефть марки Brent ускорила снижение к вечеру пятницы на ослаблении опасений, связанных с участием США в конфликте между Израилем и Ираном. Стоимость августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 16:17 аст опустилась на 2,5%, до 76,88 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) торговались с повышением на 0,16% от уровня закрытия сессии в среду, по 75,26 доллару за баррель. Накануне торги WTI не проводились из-за праздника в США. Срок биржевого обращения июльских контрактов истекает с закрытием сессии в пятницу. Более активно торгуемые августовские фьючерсы поднялись в цене на 0,29%, до 73,71 долларов за баррель, пишет Интерфакс-Казахстан.
Металлы
Стоимость золота снижалась в пятницу вечером, сообщает 1prime.ru. По состоянию на 20:21 Аст цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 25,45 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,74%, до 3 382,65 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевел на 2,76% — до 35,88 доллара. С понедельника стоимость золота опустилась на 3%. При этом по итогам двух предыдущих недель драгоценный металл подорожал чуть более чем на 4%. Трейдеры оценивают геополитическую ситуацию на Ближнем Востоке, в частности возможное участие США в израильской военной операции против Ирана.
Криптовалюта
По данным coinmarketcap.com, на 23:54 аст bitcoin торговался по 103 327,45 долларов. За последние 24 часа цена первой криптовалюты подешевела на 0,89%, а ее капитализация составила 2,05 трлн долларов. Ethereum к этому времени стоил 2 413,71 долларов, понизившись в цене на 4,77%. Капитализация этой криптовалюты составила 391,3 млрд долларов. Глобальная капитализация рынка — 3,10 трлн долларов.
Курс тенге
Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на
1 австралийский доллар 338,29 тенге.
1 азербайджанский манат 307,71 тенге.
10 армянский драм 13,62 тенге.
1 белорусский рубль 159,69 тенге.
1 бразильский реал 94,99 тенге.
10 венгерских форинтов 14,93 тенге.
1 гонконгский доллар 66,44 тенге.
1 грузинский лари 193,46 тенге.
1 датская крона 80,58 тенге.
1 дирхам ОАЭ 142,04 тенге.
1 доллар США 521,57 тенге.
1 евро 601,01 тенге.
1 индийская рупия 6,02 тенге.
1000 иранский риал 12,4 тенге.
1 канадский доллар 380,62 тенге.
1 китайский юань 72,64 тенге.
1 кувейтский динар 1 703,98 тенге.
1 кыргызский сом 5,96 тенге.
1 малазийский ринггит 122,72 тенге.
1 мексиканский песо 27,43 тенге.
1 молдавский лей 30,57 тенге.
1 норвежская крона 51,88 тенге.
1 польский злотый 140,92 тенге.
1 риял Саудовской Аравии 139 тенге.
1 российский рубль 6,65 тенге.
1 СДР 712,58 тенге.
1 сингапурский доллар 406,08 тенге.
1 таджикский сомони 53,22 тенге.
1 тайский бат 15,94 тенге.
1 турецкая лира 13,19 тенге.
100 узбекских сумов 4,17 тенге.
1 украинская гривна 12,45 тенге.
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства 703,75 тенге.
1 чешская крона 24,22 тенге.
1 шведская крона 54,09 тенге.
1 швейцарский франк 638,71 тенге.
1 южноафриканский ранд 28,9 тенге.
100 южнокорейских вон 38,59 тенге.
1 японская иена 3,59 тенге.