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На Южном Урале планируют заключить 4400 соцконтрактов в 2025 году

В Челябинской области активно развивается программа социальных контрактов, направленная на поддержку граждан в трудной жизненной ситуации. За 2024 год и первые пять месяцев 2025 года в регионе заключено 5887 контрактов, из которых 4063 приходятся на прошлый год, а 1824 — на начало текущего.

Источник: Вечерний Челябинск

Приоритет в заключении соцконтрактов отдается многодетным семьям (219 контрактов на 1 июня 2025 года), а также участникам СВО и их семьям (36 контрактов).

По словам министра социальных отношений Челябинской области Натальи Лугачевой, программа помогает не только временно улучшить финансовое положение, но и создать устойчивый доход.

Оценка завершенных в 2024 году 4313 контрактов показала, что 85,7% получателей увеличили среднедушевой доход, а 63,3% превысили прожиточный минимум.

Как отметил заместитель председателя комитета Законодательного Собрания по социальной политике Игорь Егоров, средства соцконтракта можно направить на открытие бизнеса (до 350 тыс. рублей единовременно), развитие личного подсобного хозяйства (до 200 тыс. рублей), обучение и переквалификацию (ежемесячные выплаты 17782 рубля) и поиск работы (поддержка в течение 4−6 месяцев).

Программа продолжает развиваться в рамках нацпроекта «Семья», обеспечивая адресную помощь наиболее нуждающимся категориям населения.