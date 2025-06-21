На Южном Урале планируют заключить 4400 соцконтрактов в 2025 году

В Челябинской области активно развивается программа социальных контрактов, направленная на поддержку граждан в трудной жизненной ситуации. За 2024 год и первые пять месяцев 2025 года в регионе заключено 5887 контрактов, из которых 4063 приходятся на прошлый год, а 1824 — на начало текущего.