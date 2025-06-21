Где в Казахстане появится первый наукоград

В обсуждении концепции со стороны Министерства науки и высшего образования прозвучали предложения по вузам и предприятиям, которые могли бы войти в периметр техноқала, дополнительные направления развития. Институт экономических исследований представил предложения по стимулированию инвестиций в НИОКР и расширению масштаба трансфера технологий в целях снижения импорта и технологической зависимости от внешних поставщиков. По их видению, структура наукограда должна быть выстроена по модели: «Государство и бизнес — НИИ (наука) — вузы (кадры) — технопарк (малые промышленные предприятия)». Приоритетные направления — роботехника, электроника, медицинская техника, биотехнологии, включая АПК и пищевую промышленность, ядерная энергетика, новые материалы и химическая отрасль. То есть на базе Техноқала будут формироваться отраслевые кластеры с полным циклом: от исследований и разработок до промышленного выпуска.