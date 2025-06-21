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Реальный сектор играет важную роль в экономике каждой страны ЕАЭС — Сагинтаев

АСТАНА, 21 июн — Sputnik. В рамках ПМЭФ-2025 в Санкт-Петербурге прошло пленарное заседание с участием представителей ЕЭК и правительства России.

Источник: Пресс-служба ЕЭК

На мероприятии выступил председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев, также он выступил на сессии «Синергия реального сектора экономики ЕАЭС как ответ на вызовы современности».

Бакытжан Сагинтаев подчеркнул в своем выступлении, что реальный сектор играет важную роль в экономике каждой страны ЕАЭС, обеспечивая производство товаров и услуг, занятость населения и основу для устойчивого развития.

В 2024 году объемы промышленного производства в Союзе увеличились на 4,5%. Взаимные поставки между странами ЕАЭС выросли на 8,1%, инвестиции в основной капитал — на 7,5%

сообщил Бакытжан Сагинтаев

Для поступательного развития промкооперации в рамках ЕАЭС определены основные направления промышленного сотрудничества до 2030 года.

Главным образом упор делается на развитии кооперационных связей предприятий, в том числе через локализацию совместных наукоемких производств.

отметил глава Коллегии ЕЭК

Сагинтаев обозначил ряд задач, решение которых будет способствовать созданию необходимых условий для развития реального сектора экономик стран Союза и наращивания объемов взаимной и внешней торговли.

В основу общих усилий по обеспечению динамичного развития Союза, как подчеркнул глава Коллегии ЕЭК, заложены приоритеты каждой страны-участницы Евразийского интеграционного объединения. А именно:

  • рост экономики;
  • создание рабочих мест;
  • привлечение инвестиций;
  • технологическое развитие.

А также повышение конкурентоспособности продукции стран ЕАЭС на международных рынках.