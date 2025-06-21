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Вячеслав Федорищев: «ПМЭФ — 2025» стал рекордным для Самарской области

Самарская область нарастила инвестиционную привлекательность: за три дня подписано соглашений почти на 260 млрд рублей.

Самарская область нарастила инвестиционную привлекательность: за три дня подписано соглашений почти на 260 млрд рублей. Об этом губернатор сообщил в своем телеграм-канале.

Три дня работы — и уже ощутимый результат. В рамках деловой активности региональная команда подписала соглашения с инвесторами на внушительную сумму — почти 260 миллиардов рублей.

Это не просто цифры, а серьёзный сигнал о том, что регион открыт для развития и готов к диалогу.

Новые партнёры получают тёплый приём: «Добро пожаловать в Самарскую область!». А старые — подтверждение надёжности и готовности двигаться дальше вместе.

С каждым давним инвестором мы крепко пожимаем руку, укрепляя доверие и продолжая строить будущее региона.

Привлечение инвестиций — не разовая акция, а системная работа. И такой результат говорит сам за себя: экономическая политика области работает эффективно, динамично и с чётким фокусом на развитие.

Благодаря реализации проектов по новым соглашениям в регионе будет создано более 6400 новых рабочих мест.

Это не только рост налоговых поступлений, но и возможность усиления социальной сферы: строительство школ, больниц, спортивных и культурных объектов.

Индустриальное наследие Самарской области живёт и развивается — теперь в формате высоких технологий.

Уверенно входя в число лидеров среди технопрогрессивных регионов, 63-й субъект РФ демонстрирует, что умеет не только сохранять темп, но и задавать его.

Новость была интересной? Тогда подписывайтесь на наш телеграм-канал «МК в Самаре». Там до 24 июня включительно мы проводим розыгрыш призов. Успейте поучаствовать!