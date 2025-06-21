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Планка в 7 миллионов туристов — как бронируют Крым и чего ждать от сезона

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн — РИА Новости Крым. Крым в этом году способен принять семь миллионов туристов, новые подходы санаториев серьезно расширяют рамки курортного сезона в регионе. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил председатель «Крымской гостиничной ассоциации» Сергей Маковей.

Источник: РИА "Новости"

«Динамика по нашим объектам, начиная с майских праздников, выше, чем в прошлом и позапрошлом годах», — отметил эксперт.

По его словам, это говорит о том, что прогноз на 7 млн туристов в этом году может быть оправдан.

«В советское время Крым принимал и 10 млн туристов. Сейчас у нас объектов размещения стало больше, поэтому мы готовы к цифре в 7 млн — это однозначно, и даже больше. Цыплят по осени считают, но это возможно — я надеюсь, планку в 7 млн мы все-таки возьмем», — отмечает специалист.

При этом, по мнению Сергея Маковея, подводить итоги курортного сезона в сентябре и даже октябре рано. Санаторно-курортный комплекс Крыма активно работает, обновляет базу и инфраструктуру, что оценивают гости, и продолжит работу в хорошей динамике до конца декабря.

Также, по словам эксперта, в Крыму сейчас активно развивается СПА-направление, которое тоже очень востребовано у туристов и помогает расширять рамки курортного сезона. Поспособствовать притоку туристов в регион может и улучающийся сервис, и логистика, которая, по мнению эксперта, становится комфортнее.

«У нас наладилась пропускная система на Крымском мосту и с нашими соседями — Херсонской областью. Я лично езжу регулярно на территорию исторических регионов. Меня удивило, что нет очередей — там поставили сканер для легковушек, досмотр проходит быстрее. В этом плане ситуация наладилась», — констатировал гость эфира.

Основной поток туристов в Крыму — это люди в возрасте от 30 до 35 лет, путешествующие с семьей и предпочитающие поездки на личном автомобиле или автобусе, сообщала ранее эксперт в области туризма Людмила Бабий.