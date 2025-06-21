Планка в 7 миллионов туристов — как бронируют Крым и чего ждать от сезона

«В советское время Крым принимал и 10 млн туристов. Сейчас у нас объектов размещения стало больше, поэтому мы готовы к цифре в 7 млн — это однозначно, и даже больше. Цыплят по осени считают, но это возможно — я надеюсь, планку в 7 млн мы все-таки возьмем», — отмечает специалист.