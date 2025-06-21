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В Уфе могут изменить расчетный показатель рыночной стоимости покупки жилья

В повестку предстоящего заседания городского совета Уфы внесен вопрос о расчетном показателе рыночной стоимости приобретения жилого помещения на одного члена семьи по договору соцнайма в 2025 году. Об этом сообщает сайт городского парламента.

Источник: Башинформ

Согласно законодательству, данный показатель устанавливает орган местного самоуправления для признания гражданина малоимущим в целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

Предлагается установить расчетный показатель, исходя из нормы предоставления 14 квадратных метров общей площади жилого помещения и стоимости 1 квадратного метра жилья в размере 117,86 тысячи рублей. По данным федеральной службы государственной статистики по Республике Башкортостан средняя цена 1 кв.м жилья в 1 квартале 2025 года по Уфе на первичном рынке составила 149 466 рублей, на вторичном рынке — 117 857 рублей.

Окончательное решение по вопросу будет принято на заседании горсовета, которое запланировано на 25 июня.