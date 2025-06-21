В Уфе могут изменить расчетный показатель рыночной стоимости покупки жилья

Предлагается установить расчетный показатель, исходя из нормы предоставления 14 квадратных метров общей площади жилого помещения и стоимости 1 квадратного метра жилья в размере 117,86 тысячи рублей. По данным федеральной службы государственной статистики по Республике Башкортостан средняя цена 1 кв.м жилья в 1 квартале 2025 года по Уфе на первичном рынке составила 149 466 рублей, на вторичном рынке — 117 857 рублей.