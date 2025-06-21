Глеб Никитин рассказал о подписанных соглашениях в рамках ПМЭФ — 2025

«В специально созданной категории будет представлено более 200 наименований продукции от нижегородских производителей. Среди них — детская мебель, средства гигиены, одежда, товары для кормления и другие необходимые вещи. Родители смогут самостоятельно выбрать то, что действительно нужно их ребенку», — отметил Глеб Никитин.