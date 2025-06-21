В Казани и 16 районах Татарстана появятся новые глэмпинги

Напомним, что с 2022 по 2024 годы в рамках аналогичной меры поддержки уже реализовано 34 инвестиционных проекта, получивших субсидии в объеме 441,6 млн рублей. Поддержанные объекты принимают жителей и гостей республики в Казани и 14 районах Татарстана.