Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шор рассказал, в каком случае цены на газ в Молдавии могут подняться

С. -ПЕТЕРБУРГ, 21 июн — РИА Новости. Цены на газ могут подняться, если у «Молдовагаз» отзовут лицензию, заявил РИА Новости лидер оппозиционного молдавского блока «Победа» Илан Шор.

Источник: © РИА Новости

«Цены поднимутся, потому что появятся фирмы-посредники, которые будут принадлежать чиновникам — окружению Санду, которые будут зарабатывать свои два рубля, но за счет кармана людей. Это делается специально для того, чтобы вытащить из населения дополнительные деньги», — сказал Шор на ПМЭФ.

По его мнению, молдавские власти понимают, что «им осталось недолго».

«Они воруют во всех внутренних бизнес-процессах. Они не платят налоги, возят контрабандный товар. То есть используют весь свой ресурс для того, чтобы зарабатывать деньги», — заключил Шор.

Молдавия переживает сложную энергетическую ситуацию. В декабре 2024 года «Газпром» прекратил поставки газа в республику из-за неурегулированного долга «Молдовагаза». Российская компания оценивает долг в 709 миллионов долларов, в то время как власти Молдавии на основании проведенного в 2023 году аудита предлагают выплатить лишь 8,6 миллиона долларов.

После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу обеспечением Молдавии голубым топливом занимается госкомпания Energocom. При этом информация о том, у кого закупается газ, а также по какой цене, является засекреченной, она становится известна потребителям только после того, как заключается очередной контракт.

Оппозиция в Молдавии уже поднимала вопрос о необходимости заслушать в парламенте министра энергетики Дорина Жунгиету и руководство Национального агентства по регулированию в энергетике в связи с сокрытием цен на закупку газа, однако большинство в лице правящей партии «Действие и солидарность» не поддержало подобную инициативу.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.