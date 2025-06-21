Шор рассказал, в каком случае цены на газ в Молдавии могут подняться

«Цены поднимутся, потому что появятся фирмы-посредники, которые будут принадлежать чиновникам — окружению Санду, которые будут зарабатывать свои два рубля, но за счет кармана людей. Это делается специально для того, чтобы вытащить из населения дополнительные деньги», — сказал Шор на ПМЭФ.