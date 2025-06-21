Шор рассказал о работе Торгового дома Молдавии в России

«Мы сейчас ведем деятельность и в Санкт-Петербурге, и в Краснодаре. Мы планируем развивать и обмен товарами. Есть проблема: Молдова нам мешает политически… Мы не можем полноценно запустить этот проект из-за проблем с логистикой, которые чинит молдавская власть», — сказал Шор на ПМЭФ.