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Шор рассказал о работе Торгового дома Молдавии в России

С. -ПЕТЕРБУРГ, 21 июн — РИА Новости. Молдавский торговый дом работает в Санкт-Петербурге и Краснодаре, в планах выйти на новые регионы РФ, заявил РИА Новости лидер оппозиционного молдавского блока «Победа» Илан Шор.

Источник: © РИА Новости

«Мы сейчас ведем деятельность и в Санкт-Петербурге, и в Краснодаре. Мы планируем развивать и обмен товарами. Есть проблема: Молдова нам мешает политически… Мы не можем полноценно запустить этот проект из-за проблем с логистикой, которые чинит молдавская власть», — сказал Шор на ПМЭФ.

Он добавил, что помогает с командой молдавским фермерам продавать свои товары на российский рынок.

«Мы уверены, что после смены режима этот проект станет очень популярным, перспективным, рабочим… Молдавским фермерам нужна помощь… Идея была в чем? Молдавский фермер не может содержать свой маркетинговый департамент, логистический департамент, а мы это будем делать для него», — отметил Шор.

Он подчеркнул, что в планах есть выход на новые российские рынки, но для этого нужно «иметь свободную, либеральную, открытую позицию молдавских властей».

Магазин Торгового дома Молдавии в России открылся в Москве 17 сентября, в нем представлена продукция, выращенная на постсоветском пространстве.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.