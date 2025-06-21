Шор рассказал о работе Торгового дома Молдавии в России

«Мы сейчас ведем деятельность и в Санкт-Петербурге, и в Краснодаре. Мы планируем развивать и обмен товарами. Есть проблема: Молдова нам мешает политически… Мы не можем полноценно запустить этот проект из-за проблем с логистикой, которые чинит молдавская власть», — сказал Шор на ПМЭФ.
Он добавил, что помогает с командой молдавским фермерам продавать свои товары на российский рынок.
«Мы уверены, что после смены режима этот проект станет очень популярным, перспективным, рабочим… Молдавским фермерам нужна помощь… Идея была в чем? Молдавский фермер не может содержать свой маркетинговый департамент, логистический департамент, а мы это будем делать для него», — отметил Шор.
Он подчеркнул, что в планах есть выход на новые российские рынки, но для этого нужно «иметь свободную, либеральную, открытую позицию молдавских властей».
Магазин Торгового дома Молдавии в России открылся в Москве 17 сентября, в нем представлена продукция, выращенная на постсоветском пространстве.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.