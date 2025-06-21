В «Дом.РФ» объявили, что пик высоких ипотечных ставок уже пройден

Так, ряд коммерческих банков вслед за решением ЦБ РФ уже объявили о снижении ставок по ипотеке. Однако текущие значения в более чем 20% (ставки находятся на уровне около 26%) по-прежнему сдерживают спрос. По словам Виталия Мутко, говорить о полном восстановлении ипотечного рынка и его возможном росте пока рано.