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Мусорный оператор Хабаровского края попал под прицел прокуратуры

Хабаровская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку по информации о возможных нарушениях при работе регионального оператора по обращению с отходами в Хабаровском районе.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщили в пресс-службе Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры.

Поводом для проверки послужило обращение общественного экологического движения «Защита природы». Прокуроры намерены изучить, насколько деятельность оператора соответствует требованиям действующего законодательства в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Кроме того, будет дана правовая оценка действиям и бездействию надзорных и контрольных органов.

Отдельное внимание планируется уделить вопросам своевременного вывоза отходов и соблюдения экологических норм в местах их временного накопления.

Как отмечается, при установлении нарушений прокуратура примет исчерпывающие меры реагирования, включая представления, требования об устранении нарушений и иные предусмотренные законом действия.

Проверка проводится в целях защиты прав граждан на благоприятную окружающую среду и обеспечение должного санитарного состояния территории.