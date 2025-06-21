Мусорный оператор Хабаровского края попал под прицел прокуратуры

Поводом для проверки послужило обращение общественного экологического движения «Защита природы». Прокуроры намерены изучить, насколько деятельность оператора соответствует требованиям действующего законодательства в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Кроме того, будет дана правовая оценка действиям и бездействию надзорных и контрольных органов.