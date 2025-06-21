Спецпредставитель президента Титов: с такой ставкой невозможно думать о развитии

Моя жесткая миграционная политика заключается в чем? Что надо сделать, как во всех странах мира. Если человек приезжает на год, он работает на контракт. Он не может сам купить патент и быть свободным трудовым гражданином. Он должен еще до приезда в Россию получить контракт, и за него несет полную ответственность его работодатель. Уйти от этого работодателя он в России не может. Он должен уехать из страны, если будет разорван контракт. Он не имеет права взять жену или мужа, детей. Он едет на год работать. Если он захочет продлить свой контракт, он может это сделать еще на год, еще на год. Но опять же на тех же условиях.