Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мороз: ввод БелАЭС значительно повысил уровень комфорта проживания

МИНСК, 21 июн — Sputnik. Министр энергетики Беларуси Денис Мороз считает, что благодаря вводу в стране атомной электростанции значительно повысился уровень комфорта проживания людей. Таким мнением он поделился в заключительный день Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Источник: Sputnik.by

БелАЭС, по словам министра, производит около 40% электроэнергии в республике. Он подчеркнул, что это очень высокая доля, которая обеспечивает стабильность экономики страны.

Атомная электростанция, как уточнил Мороз, дала импульс для развития нового спектра потребления электроэнергии. Речь идет об ее использовании для отопления и горячего водоснабжения.

Тысячи домовладений сегодня используют электроэнергию на нужды отопления и горячего водоснабжения.

цитирует слова министра пресс-служба Минэнерго в официальном Telegram-канале

Министр подчеркнул, что появление АЭС создало инструменты стимулирования электропотребления и снижения тарифов на электрическую энергию при увеличении ее потребления. По его словам, многие белорусские предприятия уже пользуются этими механизмами.

Ввод в стране станции дал еще и стимул для развития цифровой экономики, а также дата-центров для обработки больших баз данных. Кроме того, есть активный рост электротранспорта, количество которого в Беларуси уже превышает 31 тысячу.

Мы очень активно взаимодействуем в медицине и цифровых технологиях.

сказал министр

Так, совместно с госкорпорацией «Росатом» создаются тренажеры для обыкновенных ТЭЦ. Это оборудование станет основой для формирования цифровых двойников энергетических объектов, пояснил он.

Мороз также добавил, что сотрудничество с госкорпорацией осуществляется и в части кадровой подготовки.

Глава ведомства считает, что появление атомной энергетики коренным образом меняет экономику и ее структуру, улучшает устойчивость государства, обеспечивает его энергетическую безопасность.