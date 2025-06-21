Мороз: ввод БелАЭС значительно повысил уровень комфорта проживания

БелАЭС, по словам министра, производит около 40% электроэнергии в республике. Он подчеркнул, что это очень высокая доля, которая обеспечивает стабильность экономики страны.
Атомная электростанция, как уточнил Мороз, дала импульс для развития нового спектра потребления электроэнергии. Речь идет об ее использовании для отопления и горячего водоснабжения.
Тысячи домовладений сегодня используют электроэнергию на нужды отопления и горячего водоснабжения.
Министр подчеркнул, что появление АЭС создало инструменты стимулирования электропотребления и снижения тарифов на электрическую энергию при увеличении ее потребления. По его словам, многие белорусские предприятия уже пользуются этими механизмами.
Ввод в стране станции дал еще и стимул для развития цифровой экономики, а также дата-центров для обработки больших баз данных. Кроме того, есть активный рост электротранспорта, количество которого в Беларуси уже превышает 31 тысячу.
Мы очень активно взаимодействуем в медицине и цифровых технологиях.
Так, совместно с госкорпорацией «Росатом» создаются тренажеры для обыкновенных ТЭЦ. Это оборудование станет основой для формирования цифровых двойников энергетических объектов, пояснил он.
Мороз также добавил, что сотрудничество с госкорпорацией осуществляется и в части кадровой подготовки.
Глава ведомства считает, что появление атомной энергетики коренным образом меняет экономику и ее структуру, улучшает устойчивость государства, обеспечивает его энергетическую безопасность.