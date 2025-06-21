В Жетысу в госсобственность вернули землю кадастровой стоимостью в 100 млн тенге

По данным надзорного органа, в Алакольском районе области Жетысы имелись земли, которые использовались неэффективно. По причине нерационального использования эти надели должны изыматься и передаваться государству. Однако местный акимат не принимал мер по их возврату госсобственность.
В условиях высокого спроса на землю в Алакольском районе области Жетысу неэффективно использовались земельные ресурсы. Несмотря на имеющиеся полномочия местный акимат не принимал мер по возврату земель, срок временного землепользования которых давно истек. Как выяснили прокуроры, возврату подлежало 14 таких земельных участков общей площадью 1 655 гектаров. По акту надзора все участки, общей кадастровой стоимостью 100 млн тенге, возвращены в государственный земельный фонд.
Ранее около 1200 га сельхозземель возвращено в госсобственность в Актюбинской области. В области Абай государство вернули 64,2 тыс. га неиспользуемых сельхозземель.
В Мангистауской области государству возвратили почти 1000 га земли.
В Акмолинской области государству вернули землю в рекреационной зоне.
По данным Комитета по управлению земельными ресурсами, в 2025 году государству намечено вернуть 2 млн га неиспользуемых сельхозземель.