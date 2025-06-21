В Жетысу в госсобственность вернули землю кадастровой стоимостью в 100 млн тенге

В условиях высокого спроса на землю в Алакольском районе области Жетысу неэффективно использовались земельные ресурсы. Несмотря на имеющиеся полномочия местный акимат не принимал мер по возврату земель, срок временного землепользования которых давно истек. Как выяснили прокуроры, возврату подлежало 14 таких земельных участков общей площадью 1 655 гектаров. По акту надзора все участки, общей кадастровой стоимостью 100 млн тенге, возвращены в государственный земельный фонд.