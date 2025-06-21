Обманутые дольщики «Мегакома» вышли на митинг в Новосибирске

В субботу, 21 июня, у театра «Глобус» в Новосибирске прошла согласованная акция протеста. На митинг вышли обманутые клиенты компании «Мегаком», заключившие договоры на строительство частных домов. Об этом сообщает «Атас.инфо».
По словам участников, застройщик собирал предоплату, но на практике дело не дошло дальше свайных работ. Протест в Новосибирске стал частью общероссийской волны — подобные митинги в этот день прошли также в Казани, Туле и Калининграде, где застройщики действовали по схожим схемам.
На федеральном уровне уже обсуждается возможность введения кредитной амнистии для тех, кто вложился в частное строительство, но так и не получил готового жилья.