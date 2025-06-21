Обманутые дольщики «Мегакома» вышли на митинг в Новосибирске

По словам участников, застройщик собирал предоплату, но на практике дело не дошло дальше свайных работ. Протест в Новосибирске стал частью общероссийской волны — подобные митинги в этот день прошли также в Казани, Туле и Калининграде, где застройщики действовали по схожим схемам.