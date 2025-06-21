Взаимная торговля между Узбекистаном и Азербайджаном выросла на 40% в 2025 году

Также Кудратов принял участием в III-м Форуме регионов Узбекистана и Азербайджана, на котором также присутствовали представители бизнес-кругов двух стран. В рамках форума прошли B2B-сессии с участием руководителей регионов и ведущих компаний, а также были достигнуты договоренности о дальнейшем углублении сотрудничества на региональном уровне.