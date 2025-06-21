Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининградской области заключено более 1.5 тыс социальных контрактов

Около половины из них проходят по направлению развития предпринимательской деятельности.

Источник: Комсомольская правда

В Калининградской области заключено 1521 социальных контрактов. В бюджете на это предусмотрено 456 млн рублей, запланировано предоставить свыше 2000 контрактов. Как рассказали в региональном минсоце, больше половины получателей меры соцподдержки выбрали направление развития индивидуальной предпринимательской деятельности.

Одно из популярных направлений — развитие личного подсобного хозяйства — 177 соцконтрактов. Сумма целевой выплаты составляет до 200 тысяч рублей.

Приоритетное право на заключение соцконтракта имеют многодетные родители и семьи участников СВО.

В 2026 году предоставление соцконтрактов будет продолжено.

Подать заявление на соцконтракт можно через портал «Госуслуги», в МФЦ или Центре социальной поддержки населения. Дополнительная информация доступна на «открытой линии» регионального правительства: 8−800−201−39−00 (добавочный «3»).