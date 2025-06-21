В Калининградской области заключено более 1.5 тыс социальных контрактов

В Калининградской области заключено 1521 социальных контрактов. В бюджете на это предусмотрено 456 млн рублей, запланировано предоставить свыше 2000 контрактов. Как рассказали в региональном минсоце, больше половины получателей меры соцподдержки выбрали направление развития индивидуальной предпринимательской деятельности.