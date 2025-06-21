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Точки несанкционированной продажи алкоголя проверяют сотрудники хабаровской администрации

Жители города пожаловались на незаконную торговлю алкоголем и табачной продукцией в магазинах.

Причем некоторые из них находятся рядом с учебными заведениями. Информацию проверили сотрудники администрации.

В числе нарушителей — пивной павильон на улице Выборгской, 99/1, а также магазин на улице Совхозной, 86, который оказался закрыт. Позже специалисты проверят законность его установки в этом месте. Много жалоб от хабаровчан поступает в адрес супермаркета «Максим», который находится на улице Московской, 4.

«Факты обращений граждан подтвердились: во всех торговых точках, по которым мы провели мониторинг, были выявлены нарушения законодательства. По всем этим вопросам мы направим информацию в органы полиции и управление Роспотребнадзора для того, чтобы они провели контрольные мероприятия в рамках своих полномочий», — сообщила начальник управления торговли, питания и бытового обслуживания администрации города Светлана Поздеева.

В администрации города добавили: владельцам торговых точек грозят штрафные санкции и даже приостановление деятельности на срок 90 дней.