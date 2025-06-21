Точки несанкционированной продажи алкоголя проверяют сотрудники хабаровской администрации

«Факты обращений граждан подтвердились: во всех торговых точках, по которым мы провели мониторинг, были выявлены нарушения законодательства. По всем этим вопросам мы направим информацию в органы полиции и управление Роспотребнадзора для того, чтобы они провели контрольные мероприятия в рамках своих полномочий», — сообщила начальник управления торговли, питания и бытового обслуживания администрации города Светлана Поздеева.