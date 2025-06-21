В Краснодарском крае на стройках появятся талибы из Афганистана

Тысяча ценных специалистов из Афганистана приедут на работу в Россию. Об этом делегация талибов договорилась на ПМЭФ, сообщает Telegram-канал Baza.
Сейчас рабочие из этой страны уже трудоустроены на стройках Москвы, Санкт-Петербурга и Татарстана. Это кладщики, сварщики, маляры, электрики и другие высококвалифицированные специалисты.
Разрешение на работу афганцам могут выдать в Чечне, Дагестане и Краснодарском крае.
«Также специалисты сельхозяйственной отрасли Афганистана готовы оказать свои услуги представителям сельского хозяйства России. Это животноводы, ветеринары, агрономы. Также скоро отправим в освобождённые российские территории — ДНР и ЛНР — группу строительных специалистов с Афганистана. Они займутся расчисткой территории и восстановлением инфраструктуры. В России большая потребность в афганских специалистах», — рассказал журналистам глава Российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин.