В Краснодарском крае на стройках появятся талибы из Афганистана

Тысяча ценных специалистов из Афганистана приедут на работу в Россию. Об этом делегация талибов договорилась на ПМЭФ, сообщает Telegram-канал Baza.

Сейчас рабочие из этой страны уже трудоустроены на стройках Москвы, Санкт-Петербурга и Татарстана. Это кладщики, сварщики, маляры, электрики и другие высококвалифицированные специалисты.