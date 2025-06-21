Краснодарский край в рамках ПМЭФ заключил соглашения на 470 млрд рублей

Реализация проектов, по словам губернатора, создаст дополнительные рабочие места в регионе и поможет снизить уровень безработицы. Губернатор отметил, что президент накануне говорил об этой задаче на пленарном заседании. Также подписанные соглашения позволят увеличить налоговую базу края.
Глава региона поблагодарил партнеров за готовность к конкретному сотрудничеству.
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