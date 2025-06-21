Радий Хабиров рассказал о главных задачах на форуме

— Поэтому главное, для чего мы приехали, — это встреча с инвесторами: с теми, с которыми мы уже работаем, и есть проекты в той или иной стадии реализации. И, соответственно, знакомство и контакты с новыми инвесторами, которые только приходят в Башкортостан, — отметил он.