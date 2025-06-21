Радий Хабиров рассказал о главных задачах на форуме

— А вторая — это привлечение инвестиций, — добавил он.
— Поэтому главное, для чего мы приехали, — это встреча с инвесторами: с теми, с которыми мы уже работаем, и есть проекты в той или иной стадии реализации. И, соответственно, знакомство и контакты с новыми инвесторами, которые только приходят в Башкортостан, — отметил он.
Радий Хабиров назвал ПМЭФ уникальной площадкой, так как здесь в одном месте можно найти всех: коллег, инвесторов, руководителей крупных корпораций, членов Правительства. Он подчеркнул, что «ПМЭФ — очень удобная площадка для презентации и привлечения инвестиций».