В китайском Шанхае открылся Центр цифровых технологий Узбекистана — подробности

Центр учрежден по инициативе Министерства цифровых технологий Узбекистана в партнерстве с китайской компанией «Shanghai Oriental Credits». Проект направлен на развитие прямого взаимодействия между компаниями в сфере информационных технологий, инвесторами, экспертами и научно-образовательными учреждениями Узбекистана и Китая.
Это событие стало важным шагом в укреплении узбекско-китайского сотрудничества в сфере цифровизации, высоких технологий и инновационного развития.
В церемонии открытия приняла участие делегация во главе с Министром цифровых технологий Узбекистана Шерзодом Шерматовым, а также представители деловых и технологических сообществ двух стран.
Глава ведомства отметил, что открытие Центра отражает глубоко продуманный курс на международную интеграцию Узбекистана в глобальные технологические процессы. Цифровая трансформация сегодня является неотъемлемой частью национальной стратегии развития, и республика намерена активно участвовать в формировании новой архитектуры цифрового сотрудничества в регионе.
Центр станет мультифункциональной платформой, нацеленной на продвижение технологического потенциала Узбекистана, поддержку экспортно-ориентированных компаний в сфере информационных технологий, привлечение венчурного и прямого инвестирования, проведение совместных исследовательских и образовательных проектов. В его стенах будут проходить встречи экспертов, презентации стартапов, обучающие программы и мероприятия по обмену опытом между цифровыми экосистемами двух стран.
Глава китайской компании Ху Чуан Хуа подчеркнул, что Центр будет способствовать развитию деловых связей, привлечению инвестиций, обмену передовыми знаниями и технологическими решениями.
Он рассматривает Узбекистан как один из самых перспективных партнеров в Центральной Азии, и его компания намерена расширять свое присутствие в ключевых направлениях цифровой экономики страны.
Создание Центра цифровых технологий Узбекистана в Шанхае стало логичным продолжением курса на углубление всестороннего стратегического партнерства между двумя странами. Создание Центра в Шанхае не только демонстрирует технологический потенциал Узбекистана, но и закладывает прочную платформу для расширения практического сотрудничества с китайскими партнерами, добавили в агентстве.