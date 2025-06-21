В китайском Шанхае открылся Центр цифровых технологий Узбекистана — подробности

Центр станет мультифункциональной платформой, нацеленной на продвижение технологического потенциала Узбекистана, поддержку экспортно-ориентированных компаний в сфере информационных технологий, привлечение венчурного и прямого инвестирования, проведение совместных исследовательских и образовательных проектов. В его стенах будут проходить встречи экспертов, презентации стартапов, обучающие программы и мероприятия по обмену опытом между цифровыми экосистемами двух стран.