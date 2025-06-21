Госстандарт Беларуси обнаружил фасованную продукцию с недовложениями

В Госстандарте Беларуси рассказали, что в 2025 году выявлено более 150 партий фасованной продукции, имеющих недовложения в упаковку (в отдельных случаях — до 35%) продукции.
Речь идет о крупах, кондитерских и макаронных изделиях, рыбных консервах, крахмале, специях, сушеной рыбе, орехах, мармеладе, биологически активных добавках к пище, снеках.
Уточняется, что для продукции весом до 1 кг допускается отклонение в пределах 1,5 — 9%, тогда как для товаров массой от 1 до 10 килограмм этот показатель не должен превышать 1,5%. При этом среднее содержимое партии в любом случае должно быть не менее номинального количества, указанного на упаковке.
«Несоответствующая продукция была запрещена к реализации, виновные юридические и должностные лица привлечены к административной ответственности», — говорится в сообщении.
Мы писали, что Совмин Беларуси с 20 июня берет на контроль цены на мясо, молочку и кондитерку.
Кроме того, штрафы за отсутствие в продаже овощей в Беларуси могут составить до 8400 рублей.
Прочитайте, чем известен дом на Янки Купалы, 11 в самом центре Минска, где жил народный писатель, а трехкомнатная квартира стоит $180 тысяч.