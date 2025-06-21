Госстандарт Беларуси обнаружил фасованную продукцию с недовложениями

Уточняется, что для продукции весом до 1 кг допускается отклонение в пределах 1,5 — 9%, тогда как для товаров массой от 1 до 10 килограмм этот показатель не должен превышать 1,5%. При этом среднее содержимое партии в любом случае должно быть не менее номинального количества, указанного на упаковке.