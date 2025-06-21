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В Кронштадте планируют открыть особую экономическую зону на 50 гектаров

В Смольном готовят предложения по запуску особой экономической зоны в Кронштадте. Там рассчитывают организовать рабочие места для жителей острова.

Источник: Фонтанка.ру

О планах чиновников 21 июня рассказал вице-губернатор Кирилл Поляков в интервью ТАСС:

Мы получили добро от губернатора на подготовку предложений по реализации проекта особой экономической зоны в Кронштадте. Это еще порядка 50 га. Кронштадт очень перспективная территория. Большое количество жителей, которые каждый день ездят на работу в Санкт-Петербург, легко найдут себе применение на территории Кронштадта.

Кроме того, он рассказал о предыдущих площадках:

Площадка «Парнас» в достаточно высокой степени готовности и практически уже заполнена резидентами. Мы активно готовимся к получению одобрения в Министерстве экономического развития по площадке «Дыбенко» под высокотехнологичные компании.