В Кронштадте планируют открыть особую экономическую зону на 50 гектаров

О планах чиновников 21 июня рассказал вице-губернатор Кирилл Поляков в интервью ТАСС:
Мы получили добро от губернатора на подготовку предложений по реализации проекта особой экономической зоны в Кронштадте. Это еще порядка 50 га. Кронштадт очень перспективная территория. Большое количество жителей, которые каждый день ездят на работу в Санкт-Петербург, легко найдут себе применение на территории Кронштадта.
Кроме того, он рассказал о предыдущих площадках:
Площадка «Парнас» в достаточно высокой степени готовности и практически уже заполнена резидентами. Мы активно готовимся к получению одобрения в Министерстве экономического развития по площадке «Дыбенко» под высокотехнологичные компании.