В Кронштадте планируют открыть особую экономическую зону на 50 гектаров

Мы получили добро от губернатора на подготовку предложений по реализации проекта особой экономической зоны в Кронштадте. Это еще порядка 50 га. Кронштадт очень перспективная территория. Большое количество жителей, которые каждый день ездят на работу в Санкт-Петербург, легко найдут себе применение на территории Кронштадта.