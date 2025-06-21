Председатель совета АНО «Евразия» Аршинова рассказала о проектах евразийской интеграции

— Смысл евразийской интеграции уже давно определил наш президент Владимир Владимирович Путин, который акцентировал, что дружба, добрососедство и экономический союз — все это является для нас интеграцией. Это все во имя роста благосостояния каждого жителя стран, которые интегрируются и вообще во благо развития и в том числе укрепления суверенитетов национальной безопасности каждой из этих стран и союзов. Поэтому на практике это проявляется следующим образом, ведь народная дипломатия отличается от официальной дипломатии, и как раз АНО «Евразия» занимается народной дипломатией, когда мы приглашаем вот, например, за прошлый год в наших программах очно поучаствовали 20 тысяч человек более чем из 10 стран. Потому что есть программы, в которых чаще всего страны участвуют. Это, например, страны постсоветского пространства. Такие наши площадки, как «Узнай Россию», когда молодежь приезжает к нам, и мы просто показываем без посредников такую Россию, какой она есть, а не такой, какой ее иногда демонстрируют в пропаганде коллективного Запада, различные русофобские форумы обсуждают и прочее.