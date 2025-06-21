Борьба с саранчой — обработано 2 млн гектаров

С начала года реализуется комплекс мер по усилению контроля на границах. В приграничных пунктах пропуска с государствами ЕАЭС начата работа по размещению фитосанитарных инспекторов. Введены в эксплуатацию мобильные лаборатории для экспресс-диагностики подкарантинной продукции, что уже позволило выявить и пресечь 145 попыток ввоза небезопасной сельхозпродукции.