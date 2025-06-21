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Казахстан расширяет горизонты экономического сотрудничества на ПМЭФ-2025

Первый заместитель Премьер-министра Республики Казахстан Роман Скляр принял участие в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025), где провел серию стратегически важных встреч, направленных на углубление торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия с Российской Федерацией и международными партнерами, передает DKnews.kz.

Источник: primeminister.kz

Участие в Форуме, являющемся одной из ведущих мировых площадок для диалога бизнеса и власти, было сфокусировано на продвижении национальных экономических интересов и реализации совместных проектов в ключевых отраслях.

В рамках насыщенной деловой программы Роман Скляр провел переговоры с руководством Правительства Российской Федерации.

С Первым заместителем председателя Правительства РФ Денисом Мантуровым были обсуждены перспективы углубления промышленной кооперации. Стороны рассмотрели конкретные проекты в области машиностроения и химической промышленности, а также договорились активизировать совместную работу по локализации производств и цифровой трансформации.

В ходе встречи с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером обсуждались вопросы развития долгосрочного сотрудничества в газовой сфере.

На встрече с заместителем председателя Правительства РФ Александром Новаком в центре внимания находилась энергетическая сфера. Были подтверждены намерения по обеспечению устойчивых поставок энергоресурсов и расширению сотрудничества в проектах по нефтепереработке и электроэнергетике.

Вопросы развития транспортно-логистической инфраструктуры стали главной темой переговоров с заместителем председателя Правительства РФ Маратом Хуснуллиным. Обсуждались пути эффективного развития международных транспортных коридоров, упрощение логистических процедур и реализация совместных инфраструктурных проектов в строительной отрасли.

Кроме того, на полях ПМЭФ-2025 Роман Скляр провел ряд встреч с главами ведущих российских и международных компаний из энергетического, машиностроительного, агропромышленного и финансового секторов. Ключевой темой диалога с бизнесом стало привлечение новых инвестиций в экономику Казахстана, создание совместных высокотехнологичных предприятий и инновационных производств.

Итоги работы казахстанской делегации на Форуме подтвердили стратегический характер партнерства между Казахстаном и Россией и обоюдное стремление к дальнейшему наращиванию взаимовыгодного сотрудничества.

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