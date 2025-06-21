Казахстан расширяет горизонты экономического сотрудничества на ПМЭФ-2025

Кроме того, на полях ПМЭФ-2025 Роман Скляр провел ряд встреч с главами ведущих российских и международных компаний из энергетического, машиностроительного, агропромышленного и финансового секторов. Ключевой темой диалога с бизнесом стало привлечение новых инвестиций в экономику Казахстана, создание совместных высокотехнологичных предприятий и инновационных производств.