В Омской области из-за жары активизировалась саранча

Как стало известно «СуперОмску», в Омской области в сложившуюся жару активизировалась саранча. По данным отдела защиты растений омского Россельхозцентра, такие погодные условия оказались благоприятными для нестадных саранчовых вредителей и повлияли на фенологию их развития. В итоге окрыление нестадных саранчовых, то есть их превращение во взрослых особей, произошло на 10 дней раньше, чем в прошлом году.
Хотя эти насекомые не собираются в стаи, они могут нанести посевам значительный врд, отмечают специалисты.
«Нестадные саранчовые не способны собираться в стаи и перелетать на большие расстояния. Но в жаркую и сухую погоду они могут перейти на посевы культурных растений и при высокой численности способны нанести значительный вред зерновым, зернобобовым культурам, посевам рапса», — заявили в омском филиале Россельхозцентра.
Омским сельхозпроизводителям рекомендовали усилить контроль за посевами, а также пустырями и лесополосами, и, в случае превышении численности личинок больше 5−10 штук на квадратный метр, провести необходимую обработку.