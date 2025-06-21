В Омской области из-за жары активизировалась саранча

Как стало известно «СуперОмску», в Омской области в сложившуюся жару активизировалась саранча. По данным отдела защиты растений омского Россельхозцентра, такие погодные условия оказались благоприятными для нестадных саранчовых вредителей и повлияли на фенологию их развития. В итоге окрыление нестадных саранчовых, то есть их превращение во взрослых особей, произошло на 10 дней раньше, чем в прошлом году.