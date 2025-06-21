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В Омской области из-за жары активизировалась саранча

Взрослые особи саранчи появились раньше срока.

Как стало известно «СуперОмску», в Омской области в сложившуюся жару активизировалась саранча. По данным отдела защиты растений омского Россельхозцентра, такие погодные условия оказались благоприятными для нестадных саранчовых вредителей и повлияли на фенологию их развития. В итоге окрыление нестадных саранчовых, то есть их превращение во взрослых особей, произошло на 10 дней раньше, чем в прошлом году.

Хотя эти насекомые не собираются в стаи, они могут нанести посевам значительный врд, отмечают специалисты.

«Нестадные саранчовые не способны собираться в стаи и перелетать на большие расстояния. Но в жаркую и сухую погоду они могут перейти на посевы культурных растений и при высокой численности способны нанести значительный вред зерновым, зернобобовым культурам, посевам рапса», — заявили в омском филиале Россельхозцентра.

Омским сельхозпроизводителям рекомендовали усилить контроль за посевами, а также пустырями и лесополосами, и, в случае превышении численности личинок больше 5−10 штук на квадратный метр, провести необходимую обработку.