На магистрали Центральной рабочие начали заливать бетоном вторую очередь тоннеля

В Самарской области продолжается вторая очередь строительства тоннеля в рамках масштабного проекта — магистрали Центральной.
Рабочие приступили к заливке бетона, а местные жители уже делятся видеозаписями с места событий. Об этом сообщает 63.ру.
Первый участок новой дороги протянется от Ракитовского шоссе до Обводной дороги, его протяжённость составит 14,1 км. Изначально запланированный ещё на 2021 год, старт работ неоднократно переносился.
По словам представителей Минтранса региона, это было связано с необходимостью сосредоточиться на других приоритетных инфраструктурных объектах.
Теперь же движение по первой очереди ожидается уже в ближайшие годы, а вот второй этап обещает стать ещё масштабнее: он предполагает продление магистрали от Ракитовского шоссе до проспекта Кирова с прокладкой трассы по проспекту Карла Маркса — одной из самых протяжённых улиц Самары.
Стоит отметить, что сейчас эта территория представляет собой смесь благоустроенных участков и настоящих «дыр» в дорожном покрытии.
Новая магистраль должна изменить ситуацию кардинально. На загородных участках водители смогут двигаться со скоростью до 120 км/ч, а в черте города — до 80 км/ч.
Ещё одна важная новость: нашёлся концессионер, готовый взять строительство на себя. Соответствующее решение было принято на заседании правительства Самарской области, где также стало известно, что проезд по магистрали будет платным.
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