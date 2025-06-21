На магистрали Центральной рабочие начали заливать бетоном вторую очередь тоннеля

Теперь же движение по первой очереди ожидается уже в ближайшие годы, а вот второй этап обещает стать ещё масштабнее: он предполагает продление магистрали от Ракитовского шоссе до проспекта Кирова с прокладкой трассы по проспекту Карла Маркса — одной из самых протяжённых улиц Самары.