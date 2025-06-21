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Трампы запускают сотовую связь и продажу золотых телефонов

Сыновья президента США Дональда Трампа — Эрик и Дональд-младший — объявили о создании собственного телекоммуникационного бизнеса.

Сыновья президента США Дональда Трампа — Эрик и Дональд-младший — объявили о создании собственного телекоммуникационного бизнеса.

Как сообщает The Guardian, компания Trump Mobile представит два новых продукта: оператора связи и эксклюзивный золотой смартфон.

Новый мобильный оператор позиционируется как полностью американский сервис с «доступными тарифами». Флагманское предложение будет стоить 47,45 долларов (около 3 724 рублей) в месяц. Особое внимание привлекает анонсированный золотой смартфон, выход которого запланирован на август.

Компания уже подала заявку на регистрацию товарного знака в Ведомстве по патентам и товарным знакам США.

В администрации президента подчеркивают, что бизнес-инициативы семьи не связаны с государственной деятельностью и полностью соответствуют требованиям этики.

Читайте материал «Зеленский после сорвавшейся встречи с президентом Трампом заявил о подготовке новой».

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