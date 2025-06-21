Экономист развеял заблуждение, связанное с ключевой ставкой

При сниженной ставке предприятия не будут брать больше кредитов.
Большинство российских предприятий не получают инвестиционные кредиты вне зависимости от размера ключевой ставки Центробанка. Об этом сообщил экономист Дмитрий Прокофьев. Он отметил, что распространенное мнение о влиянии ключевой ставки на доступность заемных средств для бизнеса не подтверждается статистикой.
«Принято считать, что при сниженной ставке предприятия будут брать больше кредитов. Но за последние 15 лет инвестиционные кредиты доступны лишь для 10−14% российских предприятий — независимо от уровня ставки. То есть кому дадут кредит, ему дадут при любой ставке. А вот кому кредит не дают — неважно, ставка высокая, низкая — он кредита не получит», — заявил Прокофьев в разговоре с радио Sputnik.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что вероятность дальнейшего снижения ключевой ставки Банка России возрастает на фоне замедления инфляции. Ожидается, что по итогам текущего года инфляция составит около 7%. Спикер Госдумы добавил, что регулятор уже объяснял высокий уровень ключевой ставки ускорением инфляции. Однако в нынешних условиях, когда наблюдается спад инфляционного давления, возникает необходимость корректировки проводимой денежно-кредитной политики.