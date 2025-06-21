Экономист развеял заблуждение, связанное с ключевой ставкой

«Принято считать, что при сниженной ставке предприятия будут брать больше кредитов. Но за последние 15 лет инвестиционные кредиты доступны лишь для 10−14% российских предприятий — независимо от уровня ставки. То есть кому дадут кредит, ему дадут при любой ставке. А вот кому кредит не дают — неважно, ставка высокая, низкая — он кредита не получит», — заявил Прокофьев в разговоре с радио Sputnik.