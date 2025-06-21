Выступление Путина, роботы и международные контакты: как проходил ПМЭФ в 2025 году

На ПМЭФ-2025 были заключены тысяча сделок и проведены беседы с иностранными представителями.
Петербургский международный экономический форум завершился — он проходил с 18 по 21 июня. На нем были представлены новейшие достижения России в сфере технологий — от роботов до высокоскоростных магистралей, а также проведены ряд переговоров между президентом России Владимиром Путиным и представителями множества стран Азии, Ближнего Востока, Южной Америки и других регионов. Были заключены более тысячи сделок на сумму более шести триллионов рублей.
Центральным событием форума стало выступление Путина, в котором он отметил ключевые достижения российской экономики, ее рекорды и стоящие перед ней вызовы, а также обратил внимание на отношения России с другими странами, на перспективы решения украинского кризиса и на ситуацию на Ближнем Востоке. Подробнее о том, как проходила четыре дня ПМЭФ — в материале URA.RU.
Первый день.
Награды отца Путина.
В этом году на ПМЭФ впервые были представлены материалы, связанные с Владимиром Спиридоновичем Путиным — отцом президента России Владимира Путина. Экспозиция, включающая наградной лист и мемориальное панно, размещена на стенде компании «Дом семейных традиций “Кристиан”», сообщил корреспондент URA.RU с места события.
Роботы покорили гостей.
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Зрители смогли увидеть человекоподобных роботов, которые свободно перемещались по павильонам и взаимодействовали с людьми. Внимание гостей привлек робот по имени Володя. Как рассказал корреспондент URA.RU, он свободно перемещался по территории форума и вступал в контакт с посетителями, предлагая пожать ему руку.
Был представлен еще один необычный экспонат — робот-консультант София. Ее разработали на базе российских технологий искусственного интеллекта.
Новейшие беспилотники.
В первой половине дня на форуме состоялась презентация новейших российских дронов — «Пилигрим», «Пегас» и «Лидер». Представленные модели позиционируются как перспективные решения для военных и гражданских задач — от мониторинга территорий до грузоперевозок. Разработчики подчеркнули их адаптивность к экстремальным климатическим условиям и сложным операционным средам.
Ключевые особенности БПЛА:
«Пилигрим» — многофункциональный дрон с увеличенной продолжительностью полета и возможностью интеграции разведывательного оборудования; «Пегас» — ударный БПЛА с высокой маневренностью, точностью поражения целей и современной навигационной системой; «Лидер» — универсальная модульная платформа грузоподъемностью до 150 кг для разведки и транспортировки.
Новая Lada.
Компания «АвтоВАЗ» впервые представила новую модель автомобиля Lada Azimut. Во время презентации вице-президент «АвтоВАЗа» Евгений Шмелев рассказал, что машина создана на базе платформы Lada Vesta. По словам представителей компании, автомобиль ориентирован на современного городского жителя. Дизайн автомобиля выполнен с учетом последних тенденций в автомобильной индустрии, а комплектации будут адаптированы под требования российского рынка.
Что подавали в столовой.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕИнфляционная веганская солянка, луковый мармелад и манты: чем кормили участников первого дня ПМЭФ-2025.
Посетителям предлагался выбор из различных супов, салатов и горячего, также несколько вариантов напитков и десертов. Среди блюд: пряные биточки из спелого гороха с жареным шпинатом и садовой морковью, рамаевская утка с тыквенным кремом, бифштекс с луковым мармеладом, веганская солянка, филе семги с фисташками, радужная форель, фермерский стейк, бифштекс, трюфельные десерты и многое другое. Большая часть из указанных блюд подавалась в ресторане, где готовил итальянский шеф-повар Раффаэле Эспозито.
Кроме того, посетители могли попробовать блюда татарской и казахской кухонь. На выбор предлагались кыстыбай с картофелем, манты с бараниной и картофелем, филе томленой конины и другие угощения.
Главные заявления Путина.
Россия отстаивает принципы справедливого мироустройства, где нормы международной торговли не подстраиваются под сиюминутные интересы отдельных стран;Торговые войны и введения ограничений, нарушающие установленные ВТО регламенты, неприемлемость;Путин обратился к украинским властям с призывом начать переговоры;Путин назвал потенциальную встречу с Дональдом Трампом полезной;Москва не рассматривает наращивание военной мощи НАТО как угрозу национальной безопасности;Путин подтвердил западной прессе планы проведения российско-китайских военных учений в 2025 году.
Второй день.
Высокоскоростная магистраль.
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Планируется ввод в эксплуатацию нового высокоскоростного маршрута между Москвой и Петербургом. Проект, в котором задействованы 23 региона и свыше 150 промышленных предприятий, станет первым этапом масштабной программы развития высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ). Уже прорабатываются направления до Екатеринбурга, Казани, Нижнего Новгорода, Рязани и Минска.
Новая линейка автомобилей Aurus.
На внутреннем дворе ПМЭФ представили новые автомобили российского производителя машин Aurus. Гости форума получили возможность детально осмотреть салоны и экстерьер новых моделей премиального бренда.
Сотрудничество с Саудовской Аравией.
Руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев провел переговоры с саудовским министром энергетики Абдул-Азизом бин Салманом Аль Саудом. Дмитриев отметил важность укрепления экономических и инвестиционных связей с Саудовской Аравией.
Голосовая оплата счетов.
Через умные колонки россияне смогут оплачивать счетаФото: Анастасия Соргина © URA.RU.
На ПМЭФ был представлен прототип технологии, позволяющей оплачивать счета голосом через умную колонку, используя систему быстрых платежей. Устройство выполняет операцию по голосовой команде, сначала запрашивая данные по счетам, а затем осуществляя платеж. На данный момент система поддерживает оплату только мобильной связи, но в будущем планируется расширение функционала для погашения счетов за ЖКУ, электроэнергию и другие повседневные расходы.
Заявления Пескова.
для РФ востребованы усилия США в урегулировании конфликта на Украине мирными средствами;достигнутые в Стамбуле соглашения о возвращении раненых и молодых российских солдат из плена ВСУ — это очень важный результат;Иран не просил у России военную помощь, но ее поддержка — налицо;любое вмешательство США в конфликт Израиля и Ирана приведет к его эскалации;ситуация в мире тревожная, скорее негативная, и Россия видит оголтелую враждебность и отрицание со стороны Европы.
Третий день.
Заявления Пескова.
дата третьего раунда переговоров между Россией и Украиной может быть определена на следующей неделе, однако Москва ждет провокаций от Киева, действия которого являются непредсказуемыми;Россия продолжит добиваться целей специальной военной операции, предпочитая политико-дипломатические методы;помощник президента Владимир Мединский и украинский министр обороны Рустем Умеров два часа обсуждали в Стамбуле гуманитарные вопросы;формат «Большой семерки» давно не представляет интереса для России — Москва считает более перспективными объединения вроде БРИКС, где представлены страны с растущей экономикой;возможное замедление экономики из-за жесткой денежно-кредитной политики ЦБ вызывает беспокойство;Кремль внимательно наблюдает за уголовным преследованием российского бизнесмена Самвела Карапетяна в Армении;Россия примет активное участие в предстоящем саммите G20;на полях ПМЭФ Путин провел ряд закрытых переговоров с иностранными предпринимателями.
Заявления Путина об экономике.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕО рекордных достижениях и глобальных вызовах — главные заявления Путина об экономике России на ПМЭФ.
Россия занимает первое место по Европе и четвертое по миру по объему экономики;В настоящее время перед Россией стоит задача по переносу экономики на траекторию сбалансированного роста;Годовая инфляция в России на 16 июня составила 9,6%, ее таргетирование продолжается;Использование цифрового рубля следует сделать массовым;Экономика России должна перейти к режиму высоких зарплат;Чтобы увеличить доходы россиян, нужно повышать их квалификацию. У них должны быть возможности для профессионального роста, перехода в другие компании и переезда в другие города;ВВП России растет более высокими темпами, чем у других стран, хотя страна находится в сложных условиях;Прирост нефтегазового ВВП в 2024 году составил 4,9%, и это весомые цифры;Рост ВВП зависит не только от сырьевой составляющей или оборонно-промышленного комплекса;Бедность в России достигла уровня 7,2% в 2024 году, что является рекордным показателем за всю ее историю;Социальное неравенство остается для России важной проблемой, однако государство постепенно решают ее;Уровень заработных плат в стране пока не достиг достаточного уровня;Экономика РФ должна создать такие условия, чтобы к 2030 году страна вошла в топ-20 государств по условиям для бизнеса;Следует проанализировать регулирование деятельности магазинов и торговых сетей, поскольку оно во многом устарело;Российская экономика должна стать технологичной, особую роль в этом занимает бизнес, который должен не просто разрабатывать инновационные технологические решения, но и сразу внедрять их;Госдума должна быстрее принимать решение по регулированию маркетплейсов;Власти продолжают создавать условия для развития отечественных электронных площадок, которые являются реальным и весомым достижением бизнеса в России;Оборонно-промышленный комплекс России должен ориентироваться на стандарт, задаваемый теми компаниями, у которых время от формирования идеи до практической реализации продукта занимает всего несколько месяцев;Следует добиваться сопряжения ОПК с гражданской промышленностью и уходить от их четкого разделения;Россия учтет негативный опыт принятия решений по развитию ОПК. Для обеспечения конкурентоспособности российских отраслей экономики необходимо опираться на собственные технологические разработки;За последние два года число поданных заявок на патентование изобретений увеличилось на 13%;Государство окажет поддержку новым отечественным брендам;В России разрабатывается национальная цифровая платформа для транспортной и логистической отрасли;Россия планирует модернизировать свои вооруженные силы на основе передовых технологий, оснащая их современными образцами техники и повышая их боевой потенциал;На сегодняшний день страны БРИКС обеспечивают 40% мировой экономики. Увеличение доли государств БРИКС в мировой экономике является неизбежным и объективным процессом;Доля G7 в мировой экономике уменьшается от года к году, однако Россия все еще готова договариваться с западными странами;Россия сделала поворот в сторону Азии в вопросе глобальных тенденций мирового развития;Россия и Китай не формируют, а только оформляют новый миропорядок — формируется он естественным образом. Отношения России и Китая не направлены на кого-либо. «Мы дружим с теми, сотрудничаем с теми, кто хочет идти вперёд», — заявил Путин;частные инвестиции, в том числе — международные, нужны экономике России для дальнейшего развития;Если компании ушли из РФ под политическим давлением, значит они — ненадежные партнеры;Россия и Бахрейн планируют создать свой зерновой хаб. Поставки водки в ЮАР уже налажены — это важный шаг, поскольку за этим могут последовать поставки мясной продукции, ведь водку надо закусывать;Недруги России сами страдают от попыток нанести ей экономический ущерб — Евросоюз потерял 200 миллиардов евро на антироссийских санкциях;Инфляция стала платой за резкий рост экономики России.
Заявления Путина о конфликте с Украиной и ситуации на Ближнем Востоке.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ’Поверг столицы НАТО в трепет": как мир отреагировал на громкое выступление Путина на ПМЭФ 2025.
Россия не добивается капитуляции Украины — Москва добивается от Киева признания ситуации, сложившейся на земле;Русский и украинский народ — это одно целое, и «в этом смысле вся Украина — наша»; «Там, где ступает нога русского солдата — то наше», — вспомнил Путин старую притчу. Россия на каждом этапе происходящих событий предлагала остановиться и решить вопрос переговорами;Киев сам создал себе проблемы нападением на Курскую область;Россия вынуждена создавать буферные зоны безопасности вдоль украинской границы. При этом у России нет цели освобождать город Сумы, административный центр Сумской области, которая граничит с Курской. Однако такая возможность не исключена;Россия не подвергает сомнениям право Украины на независимость, однако ей был бы неплохо вернуться к основополагающим ценностям, с помощью которых она и получила суверенитет;Если Киев сбросит «грязную бомбу» на территории России, то будет «колоссальной ошибкой и, может быть, их последней ошибкой». Путин выразил надежду, что этого не произойдет и подчеркнул, что никаких подтвержденных данных о возможном сбросе такой бомбы у Москвы нет;Путин утвердительно ответил на вопрос о том, беспокоит ли его то, что мир скатывается к третьей мировой;Путин заявил, что те, кто говорит о России как о ненадежном союзнике на фоне конфликта на Ближнем Востоке, являются провокаторами;Можно найти приемлемые решения для Ирана и Израиля при урегулировании конфликта, безопасность одних стран не должна обеспечиваться за счет других стран;Россия находится в контакте и с Ираном, и с Израилем, и имеет некоторые предложения;Путин выразил надежду на то, что заявления, когда лидер одной страны допускает убийство лидера другой, будут оставаться только на уровне риторики.
Четвертый день.
Индексация пенсий.
В 2026 году в России вводится двухэтапная индексация пенсий: с 1 февраля выплаты будут увеличиваться на уровень инфляции за прошлый год, а с 1 апреля — в соответствии с ростом доходов Социального фонда России от возрастающих зарплат. С 1 апреля планируется провести индексацию страховой части пенсии в соответствии с динамикой роста заработных плат. Этот показатель будет включен в расчет при формировании федерального бюджета на 2026 год.
Соглашения в рамках ПМЭФ.
На ПМЭФ подписано 1060 соглашений на сумму в 6,3 триллиона рублей. Также были проведены 24 бизнес-диалога с ключевыми странами, в том числе с США. Об этом заявил ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Рябков.
«Сигма бой».
Песня «Сигма бой» продвигает правильные ценностиФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
Песня «Сигма бой» продвигает правильные патриархальные ценности, а «бомбануло» от нее у «психбольной публики». Об этом сообщил гендиректор телеканала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич.
«Задачу выполнил проект ваш и выполняет по продвижению, как это не парадоксально, нормальных ценностей. Кто-то их называет патриархальными… И насколько бомбануло у разной публики, психически-больной и неполноценной на Западе. Достаточно посмотреть на страшилку из Европарламента по имени Нела Риль, которая как раз выступала и требовала песню запретить», — сказал Малькевич.
Университет Wildberries.
Объединенная компания Wildberries & Russ объявила о начале осеннего набора в собственный университет RWB для предпринимателей. «В начале осени открывается набор на обучение по ключевым направлениям, в которых в первую очередь нуждаются маркетплейсы и предприниматели, работающие с ними: менеджер цифровой платформы, продакт-менеджер», — заявила основательница WB Татьяна Ким.