Россия занимает первое место по Европе и четвертое по миру по объему экономики;В настоящее время перед Россией стоит задача по переносу экономики на траекторию сбалансированного роста;Годовая инфляция в России на 16 июня составила 9,6%, ее таргетирование продолжается;Использование цифрового рубля следует сделать массовым;Экономика России должна перейти к режиму высоких зарплат;Чтобы увеличить доходы россиян, нужно повышать их квалификацию. У них должны быть возможности для профессионального роста, перехода в другие компании и переезда в другие города;ВВП России растет более высокими темпами, чем у других стран, хотя страна находится в сложных условиях;Прирост нефтегазового ВВП в 2024 году составил 4,9%, и это весомые цифры;Рост ВВП зависит не только от сырьевой составляющей или оборонно-промышленного комплекса;Бедность в России достигла уровня 7,2% в 2024 году, что является рекордным показателем за всю ее историю;Социальное неравенство остается для России важной проблемой, однако государство постепенно решают ее;Уровень заработных плат в стране пока не достиг достаточного уровня;Экономика РФ должна создать такие условия, чтобы к 2030 году страна вошла в топ-20 государств по условиям для бизнеса;Следует проанализировать регулирование деятельности магазинов и торговых сетей, поскольку оно во многом устарело;Российская экономика должна стать технологичной, особую роль в этом занимает бизнес, который должен не просто разрабатывать инновационные технологические решения, но и сразу внедрять их;Госдума должна быстрее принимать решение по регулированию маркетплейсов;Власти продолжают создавать условия для развития отечественных электронных площадок, которые являются реальным и весомым достижением бизнеса в России;Оборонно-промышленный комплекс России должен ориентироваться на стандарт, задаваемый теми компаниями, у которых время от формирования идеи до практической реализации продукта занимает всего несколько месяцев;Следует добиваться сопряжения ОПК с гражданской промышленностью и уходить от их четкого разделения;Россия учтет негативный опыт принятия решений по развитию ОПК. Для обеспечения конкурентоспособности российских отраслей экономики необходимо опираться на собственные технологические разработки;За последние два года число поданных заявок на патентование изобретений увеличилось на 13%;Государство окажет поддержку новым отечественным брендам;В России разрабатывается национальная цифровая платформа для транспортной и логистической отрасли;Россия планирует модернизировать свои вооруженные силы на основе передовых технологий, оснащая их современными образцами техники и повышая их боевой потенциал;На сегодняшний день страны БРИКС обеспечивают 40% мировой экономики. Увеличение доли государств БРИКС в мировой экономике является неизбежным и объективным процессом;Доля G7 в мировой экономике уменьшается от года к году, однако Россия все еще готова договариваться с западными странами;Россия сделала поворот в сторону Азии в вопросе глобальных тенденций мирового развития;Россия и Китай не формируют, а только оформляют новый миропорядок — формируется он естественным образом. Отношения России и Китая не направлены на кого-либо. «Мы дружим с теми, сотрудничаем с теми, кто хочет идти вперёд», — заявил Путин;частные инвестиции, в том числе — международные, нужны экономике России для дальнейшего развития;Если компании ушли из РФ под политическим давлением, значит они — ненадежные партнеры;Россия и Бахрейн планируют создать свой зерновой хаб. Поставки водки в ЮАР уже налажены — это важный шаг, поскольку за этим могут последовать поставки мясной продукции, ведь водку надо закусывать;Недруги России сами страдают от попыток нанести ей экономический ущерб — Евросоюз потерял 200 миллиардов евро на антироссийских санкциях;Инфляция стала платой за резкий рост экономики России.