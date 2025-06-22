Нацбанк назвал курс евро и курс доллара на 22 июня

Национальный банке установил курсы валют на 22 июня 2025 года, воскресенье. В частности, курс доллара, курс евро и курс российского рубля в восркесенье не были изменены.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В итоге на воскресенье, 22 июня, Национальным банком определены следующие курсы валют: 1 доллар США равен 2,9763 белорусского рубля, 1 евро — 3,4155 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7816 белорусского рубля.
В сравнении с валютными курсами, установленными на пятницу, 20 июня, и субботу, 21 июня, курс доллара, курс евро и курс российского рубля не были изменены.
Между тем в Мингорисполкоме сказали обращаться 115, а потом в ЖЭУ, если квартиру затопило.