Глава ТПП: все расчеты в рамках БРИКС будут проходить в электронном виде

Бумажных денег у БРИКС нет и не планируется, заявил президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин на полях Петербургского международного экономического форума.
Все расчёты внутри объединения ведутся исключительно в электронном формате с использованием национальных валют стран-участниц.
Катырин прокомментировал эпизод с «банкнотой БРИКС», которую президент РФ Владимир Путин показал министрам на саммите в Казани в октябре прошлого года. По словам Катырина, эта купюра — не более чем шутка, созданная в качестве сувенира. Официальный выпуск какой-либо общей валюты в рамках БРИКС не рассматривается.
Глава ТПП подчеркнул, что создание единой валюты сейчас не является актуальной задачей и может вызвать негативную реакцию, особенно со стороны стран, использующих доллар. «Банкнота» БРИКС, по его словам, всего лишь символический подарок, не имеющий реального финансового значения.
Ранее Путин подчеркнул необходимость масштабного внедрения цифрового рубля как в повседневной жизни граждан, так и в деятельности бизнеса и банковского сектора.