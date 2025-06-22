Глава ТПП: все расчеты в рамках БРИКС будут проходить в электронном виде

Катырин прокомментировал эпизод с «банкнотой БРИКС», которую президент РФ Владимир Путин показал министрам на саммите в Казани в октябре прошлого года. По словам Катырина, эта купюра — не более чем шутка, созданная в качестве сувенира. Официальный выпуск какой-либо общей валюты в рамках БРИКС не рассматривается.