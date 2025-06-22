Полностью импортозамещенный SSJ-100 из Комсомольска-на-Амуре приземлился в Жуковском

По прибытии на аэродром ЛИИ им. М. М. Громова самолет был перебазирован в авиационно-технический комплекс «Яковлева», где он будет проходить подготовку к выполнению программы летных сертификационных испытаний. В первую очередь борт выполнит полеты на высотах и скоростях, характерных для основных эксплуатационных режимов.