Полностью импортозамещенный SSJ-100 из Комсомольска-на-Амуре приземлился в Жуковском

Полностью импортозамещенный ближнемагистральный самолет «Суперджет» прибыл на аэродром ЛИИ им. М. М. Громова в Жуковский для подготовки к летным сертификационным испытаниям. Это первый длительный перелет на российских двигателях ПД-8 производства ОДК, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на ПАО ОАК.
Опытный «Суперджет» с н/н 97003, названный в честь первого главного конструктора SSJ-100 Юрия Ивашечкина, совершил перелет из Комсомольска-на-Амуре общей протяженностью порядка 6 тысяч км с промежуточной посадкой в аэропортах Иркутска и Новосибирска.
Самолет пилотировал экипаж в составе летчиков-испытателей Дмитрия Деменева, Александра Верхова, Игоря Гревцева и ведущего инженера по летным испытаниям — бортового оператора Максима Грюканова.
Продолжительность полета составила около 9 часов, он проходил на высотах до 12 тыс. метров и скоростях до 0.78 М.
«Полет выполнялся по стандартному профилю, аналогично базовому самолету, все бортовые системы работали без замечаний. Следуя полетному заданию, мы успешно отработали посадки в двух крупных аэропортах, что говорит о высокой степени готовности этой машины», — заявил пилотировавший самолет Дмитрий Деменев.
По прибытии на аэродром ЛИИ им. М. М. Громова самолет был перебазирован в авиационно-технический комплекс «Яковлева», где он будет проходить подготовку к выполнению программы летных сертификационных испытаний. В первую очередь борт выполнит полеты на высотах и скоростях, характерных для основных эксплуатационных режимов.
Полностью отечественный «Суперджет» впервые поднялся в воздух 23 апреля 2025 года. Он стал третьим опытным самолетом, задействованным в программе сертификационных летных испытаний.
В рамках работ по импортозамещению авиалайнера замещены все импортные самолетные системы и агрегаты, в том числе маршевая и вспомогательная силовые установки, авионика, шасси, комплексная система управления, системы электроснабжения, кондиционирования воздуха, противопожарной защиты и другие.
Также самолет получил обновленный планер, в который внесены изменения, упрощающие производство и обслуживание воздушного судна.