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Россиянам посоветовали, как с 1 июля избегать блокировок денежных переводов

Эксперт Эряния Бочкина объяснила россиянам, как избежать блокировки денежных переводов со стороны Росфинмониторинга.

Эксперт Эряния Бочкина объяснила россиянам, как избежать блокировки денежных переводов со стороны Росфинмониторинга. Подробностями она поделилась с информагентством «Прайм».

«Конкретные пороговые суммы, которые приведут к блокировке, не обозначены. Предполагается, что под подозрение могут попасть частые мелкие поступления, в том числе от незнакомых людей…», — привели слова Эрянии Бочкиной в «Прайм».

Специалист посоветовала проявлять осторожность, поскольку любые нестандартные переводы гипотетически могут быть заблокированы. Основные меры предосторожности включают отказ от транзакций с незнакомыми лицами, обязательное указание назначения платежа, контроль за регулярностью денежных операций и воздержание от любых сомнительных финансовых махинаций, включая просьбы о переадресации средств.

Новые нормы контроля переводов со стороны Росфинмониторинга вступят в силу с 1 июля. Ранее обозреватель «МК» в своем авторском материале подробно объяснил, к чему должны быть готовы россияне.