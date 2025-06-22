Россиянам посоветовали, как с 1 июля избегать блокировок денежных переводов

Эксперт Эряния Бочкина объяснила россиянам, как избежать блокировки денежных переводов со стороны Росфинмониторинга. Подробностями она поделилась с информагентством «Прайм».
«Конкретные пороговые суммы, которые приведут к блокировке, не обозначены. Предполагается, что под подозрение могут попасть частые мелкие поступления, в том числе от незнакомых людей…», — привели слова Эрянии Бочкиной в «Прайм».
Специалист посоветовала проявлять осторожность, поскольку любые нестандартные переводы гипотетически могут быть заблокированы. Основные меры предосторожности включают отказ от транзакций с незнакомыми лицами, обязательное указание назначения платежа, контроль за регулярностью денежных операций и воздержание от любых сомнительных финансовых махинаций, включая просьбы о переадресации средств.
Новые нормы контроля переводов со стороны Росфинмониторинга вступят в силу с 1 июля. Ранее обозреватель «МК» в своем авторском материале подробно объяснил, к чему должны быть готовы россияне.