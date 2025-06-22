Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 22 июня

По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:
— доллар: покупка — 519,26 тенге, продажа — 521,55 тенге;
— евро: покупка — 598,67 тенге, продажа — 602,99 тенге;
— рубль торгуется в диапазоне 6,49 — 6,60 тенге.
В обменниках Астаны:
— доллар покупают по 519,52 тенге, продают по 525,56 тенге;
— евро: покупка — 598,27 тенге, продажа — 605,46 тенге;
— рубль: покупка — 6,56 тенге, продажа — 6,72 тенге.
В Шымкенте:
— доллар покупают по 519,05 тенге, продают по 522,10 тенге;
— евро: покупка — 597,20 тенге, продажа — 602,00 тенге;
— рубль: покупка — 6,54 тенге, продажа — 6,61 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 521,57 тенге, 1 евро — 601,01 тенге, 1 рубль — 6,65 тенге.
По итогам дневных торгов 20 июня средневзвешенный курс доллара составил 521,57 тенге, поднявшись на 1,92 тенге.