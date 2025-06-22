Волгоградцы в ЮФО стали первыми по росту сбережений на вкладах

Интересно, что в первом квартале 2024 года во всех субъектах ЮФО была зафиксирована тенденция роста сбережений. Тогда Волгоградская область показала достаточно скромный результат — плюс 2,6%. Лидером год назад была Ростовская область с показателем 8,7%.