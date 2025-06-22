Волгоградцы в ЮФО стали первыми по росту сбережений на вкладах

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Росстата, по итогам первого квартала 2025 года рост накоплений составил 3,6% в объеме текущих денежных доходов. Это самый высокий показатель среди регионов Южного федерального округа На втором месте оказалась Астраханская область с показателем 3%.
В нескольких субъектах ЮФО, наоборот, произошел отток сбережений, которые жители хранят в банках. Например, в Крыму отрицательная динамика составила 17,8%. В Севастополе — минус 8,3%.
Интересно, что в первом квартале 2024 года во всех субъектах ЮФО была зафиксирована тенденция роста сбережений. Тогда Волгоградская область показала достаточно скромный результат — плюс 2,6%. Лидером год назад была Ростовская область с показателем 8,7%.