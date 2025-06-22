В Челябинской области вырос объем экспорта сельхозпродукции

Итоги реализации в 2024 году Стратегии социально-экономического развития Челябинской области до 2035 года были подведены на заседании комитета. Там прозвучала информация, что в агропромышленном комплексе увеличились объемы экспорта сельскохозяйственной продукции. Собравшиеся также затронули проблемные моменты. Из-за неблагоприятных погодных условий в течение последних пяти лет наблюдается снижение производства в растениеводстве. Это повлияло на объемы выпуска продукции животноводства, включая молоко, мясо КРС и птицу.