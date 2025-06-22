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В Челябинской области вырос объем экспорта сельхозпродукции

Результаты работы АПК оценил председатель комитета Законодательного Собрания Челябинской области по аграрной политике Вячеслав Евстигнеев.

Источник: РИА "ФедералПресс"

Итоги реализации в 2024 году Стратегии социально-экономического развития Челябинской области до 2035 года были подведены на заседании комитета. Там прозвучала информация, что в агропромышленном комплексе увеличились объемы экспорта сельскохозяйственной продукции. Собравшиеся также затронули проблемные моменты. Из-за неблагоприятных погодных условий в течение последних пяти лет наблюдается снижение производства в растениеводстве. Это повлияло на объемы выпуска продукции животноводства, включая молоко, мясо КРС и птицу.

«Мы порекомендовали министерству сельского хозяйства обратить особое внимание на увеличение производства животноводческой продукции. В целом, комитет по аграрной политике положительно оценил работу регионального минсельхоза», — заключил Вячеслав Евстигнеев.